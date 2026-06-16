La Amazonía brasileña recupera en 2025 su superficie de agua tras dos años de sequía

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Río de Janeiro, 16 jun (EFE).- La Amazonía brasileña recuperó en 2025 la superficie de agua que perdió tras dos años consecutivos de sequía severa y alcanzó un nivel un 2,6 % superior al de su promedio histórico, según datos divulgados este martes por la red MapBiomas.

El bioma, que concentra el 61,4 % de toda la superficie de agua del país sudamericano, solo estuvo por debajo de su media histórica durante dos meses el año pasado, en una mejora que los expertos atribuyen al aumento de las lluvias frente a 2024.

Los investigadores destacaron que si bien la recuperación es una señal positiva después de las fuertes sequías que azotaron a la más extensa selva tropical del planeta en 2023 y 2024, persisten las alarmas.

«La situación continúa preocupante a largo plazo, ya que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes en la región», afirmó Bruno Ferreira, investigador del equipo de la Amazonía en MapBiomas, citado en un comunicado.

El experto explicó que la frecuencia de eventos climáticos extremos y las alteraciones en el uso del suelo siguen generando inestabilidad en el régimen hídrico de la región.

Según el estudio, que analizó imágenes satelitales, la mejora no fue uniforme en toda la Amazonía brasileña, ya que un 37 % de las subcuencas hidrográficas todavía presentan superficies de agua inferiores a la media histórica.

Esta situación afecta especialmente a comunidades ribereñas que dependen de los principales ríos amazónicos para el transporte, la pesca y su abastecimiento.

A nivel nacional, las áreas ocupadas por ríos, lagos, humedales y otras superficies inundadas en Brasil, incluida la Amazonía, registraron en 2025 una superficie de agua de 18,2 millones de hectáreas, un 5,3 % superior a la observada en 2024, aunque todavía por debajo de la media histórica de 18,5 millones de hectáreas.

Pese a la recuperación observada el año pasado, el estudio identificó una tendencia de reducción de la superficie de agua en el país suramericano durante las últimas cuatro décadas.

El promedio nacional pasó de 19,86 millones de hectáreas entre 1985 y 1994 a 17,28 millones de hectáreas entre 2015 y 2024, lo que supone una pérdida acumulada de 2,6 millones de hectáreas.

El panorama más preocupante se registra en el Pantanal -el mayor humedal del mundo- del que el país suramericano ostenta el 70 % de la superficie compartida con Bolivia y Paraguay.

Aunque el Pantanal mostró una recuperación frente a 2024, año en que sufrió una sequía histórica, su superficie de agua se mantuvo el año pasado un 56 % por debajo de su promedio histórico, el peor resultado entre todos los biomas brasileños.

De hecho, fue la única región del país que permaneció por debajo de sus niveles históricos durante todos los meses del año, una situación que, según los investigadores, refleja la prolongada escasez hídrica que afecta al Pantanal desde 2019 y que altera su ciclo natural de inundaciones y sequías. EFE

mat/cc