La amistad entre Pekín y Pionyang «perdurará para siempre», dice Xi en un medio norcoreano

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Pekín, 8 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, defendió este lunes la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte e instó a ambos países a reforzar su coordinación frente al «hegemonismo» y la «política de fuerza», en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmun antes de iniciar su visita al país vecino.

El texto, difundido también por la agencia estatal china Xinhua, aparece con motivo del viaje de Xi a Corea del Norte, el primero en siete años, y en el año en que se cumple el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países.

Xi afirmó que la relación bilateral se encuentra en un «nuevo punto de partida histórico» y sostuvo que Pekín quiere «impulsar el desarrollo» de los lazos con Pionyang, después de años en los que las relaciones llegaron a enfriarse por los ensayos nucleares norcoreanos y en un momento en que Pekín busca preservar su influencia ante la creciente aproximación de Corea del Norte a Rusia.

El mandatario chino señaló que la «amistad tradicional» entre ambos países «perdurará para siempre» y recordó que se ha reunido seis veces con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en los últimos años.

También defendió que ambos países preserven el sistema internacional centrado en Naciones Unidas y el orden basado en el derecho internacional, al tiempo que se opongan al «hegemonismo», la «política de fuerza».

Xi condenó además cualquier intento de «revivir el militarismo», unas palabras reiteradas en los últimos meses por las autoridades chinas en referencia a Japón.

El artículo no menciona la desnuclearización de Corea del Norte, un asunto que Pionyang volvió a descartar el domingo al afirmar que su estatus nuclear es «irreversible».

La visita de Xi se producirá en plena reactivación de los contactos entre Pekín y Pionyang, después de la reunión que mantuvieron Xi y Kim en septiembre de 2025 en Pekín, de la visita del canciller chino, Wang Yi, a Corea del Norte el pasado abril y de la reanudación en marzo de las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre ambos países tras seis años de suspensión. EFE

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