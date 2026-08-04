La ampliación de Gatwick sigue adelante tras el fracaso de activistas para impedirla

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Londres, 4 ago (EFE).- Los planes para ampliar Gatwick, el segundo aeropuerto de Londres, seguirán adelante después de que un grupo de activistas contrarios a esta extensión perdieran este martes el intento de llevar su campaña ante el Tribunal de Apelación de esta capital.

El grupo defensor del medioambiente Comunidades contra las emisiones del ruido de Gatwick (Cagne, en inglés) habían emprendido acciones legales contra el Ministerio de Transporte por la decisión de aprobar el proyecto de ampliación, al considerar que el Ejecutivo no evaluó en profundidad el impacto climático de la iniciativa.

El pasado junio el Tribunal Superior desestimó el argumento de los activistas y afirmó entonces que las razones del Gobierno para aprobar los planes en Gatwick eran «racionales y estaban respaldos por motivos adecuados, suficientes e inteligibles».

Y hoy la misma corte decidió no autorizar al grupo a recurrir ese fallo de junio ante el Tribunal de Apelación, lo que implica que los planes para el aeropuerto podrán seguir adelante.

La ampliación, estimada en 2.200 millones de libras (2.574 millones de euros), supondrá la extensión de la pista de emergencia 12 metros hacia el norte para dar cabida a 100.000 vuelos adicionales al año.

En su fallo de hoy, el tribunal dijo: «Concluimos que ninguno de los motivos de apelación planteados por los recurrentes tiene fundamento. Ninguna de las apelaciones tiene posibilidades reales de prosperar.»

La ampliación permitirá utilizar las instalaciones para los aviones de fuselaje estrecho, como los Airbus A320 y los Boeing 737, y se espera que los primeros vuelos despeguen de la nueva pista en 2030.

Tras la decisión del martes, la ministra de Transporte, Heidi Alexander, señaló que este es un «hito importante» para Gatwick y para las comunidades locales, ya que la ampliación impulsará la inversión y creará miles de nuevos empleos.

«La incorporación de unos 13 millones de pasajeros y 100.000 vuelos adicionales ofrecerá a los viajeros más opciones y reforzará los vínculos globales, contribuyendo a convertir al Reino Unido en uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir», añadió. EFE

vg/ja/cc