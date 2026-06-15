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La ANP celebra el «impulso democrático» tras anuncio de comicios presidenciales para 2027

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Jerusalén, 15 jun (EFE).- El primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mohamad Mustafa, calificó este lunes de «impulso democrático» el nuevo decreto-ley que enmienda la Ley de Elecciones generales y con el que el presidente palestino, Mahmud Abás, anunció elecciones presidenciales para 2027.

Serían los primeros comicios en dos décadas.

Durante la sesión semanal de este lunes del gabinete de Gobierno, Mustafa describió a los ministros esta ordenanza, emitida ayer por el presidente Mahmud Abás, como «una vía importante para impulsar el proceso democrático palestino, fortalecer la participación política y ampliar la representación democrática».

Según un comunicado del propio Abás difundido por la agencia oficial palestina Wafa, el decreto-ley modifica la Ley de Elecciones Generales de 2007. El comunicado compartido por este medio recoge que se convocarán elecciones generales en 2027.

Si bien Abás ya había prometido el pasado mayo que habría comicios -según anunció durante la primera celebración en diez años del congreso de su partido, Fatah, en Ramala-, no había dado hasta ahora una fecha más concreta.

Además, la nueva norma eleva de 132 a 200 los escaños del Consejo Legislativo Palestino (CLP), el Parlamento de la Autoridad Palestina, mientras que reduce el umbral de votos necesario para obtener un escaño al 1 %.

Y, asimismo, incrementa el número mínimo de candidatos en cada lista electoral de 16 a 20 y exige que en ellas haya al menos una mujer por cada tres candidatos.

La decisión rebaja también la edad mínima para presentarse a las elecciones del Consejo Legislativo, de 28 a 23 años, permitiendo así una mayor participación de los jóvenes.

Abás, quien ha estado al mando del partido y del Gobierno palestino desde que sucedió a Yaser Arafat hace más de 20 años, es una figura muy denostada entre los palestinos, que le ven como alguien inerte ante la creciente expansión y colonización israelí de los territorios palestinos. EFE

pms/pbj/pcc

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