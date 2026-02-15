La ANP considera «anexión de facto» proceso israelí para registrar tierras de Cisjordania

3 minutos

Jerusalén, 15 feb (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) calificó este domingo como «anexión de facto» la aprobación por parte del Gobierno de israel para reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que le permitirá inscribir de forma vinculante terreno de este territorio palestino.

«Constituye una anexión de facto del territorio palestino ocupado y una declaración del inicio de los planes para anexar territorio palestino con el objetivo de consolidar la ocupación mediante la construcción de asentamientos ilegales», esgrimió la presidencia de la ANP, a cargo de Mahmud Abás, en un comunicado.

En la nota, además, la definen como una «violación del derecho internacional», en concreto de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que considera ilegal toda actividad de asentamiento en el territorio palestino ocupado, y una «amenaza a la estabilidad y seguridad» en Cisjordania.

La presidencia palestina instó también a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al gobierno estadounidense, a intervenir de inmediato para «obligar a Israel a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU».

«Estas medidas unilaterales no otorgarán legitimidad alguna a la ocupación en el territorio del Estado de Palestina ni cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluidas Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional», concluyó el comunicado de la ANP.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de Israel declaró hoy que se trata de una «verdadera revolución en Judea y Samaria», nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania.

«La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes», aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la misma es «el registro de extensas áreas» en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.

El grupo islamista palestino Hamás también reaccionó a la medida del Gobierno de Israel con una condena enérgica en la misma línea que la ANP: apelando al derecho internacional e interpelando a Naciones Unidas a tomar cartas en el asuntos.

«La decisión del gobierno de ocupación sionista de aprobar hoy una resolución que le permite apropiarse las tierras de la Cisjordania ocupada y judaizarlas, registrándolas como ‘tierras estatales’, es una decisión nula emitida por una autoridad de ocupación ilegítima y un intento de imponer por la fuerza prácticas colonialistas», expresó Hamás en su comunicado. EFE

gac/pbj/vh