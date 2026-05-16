La aplicación contra la desafección política entre jóvenes tendrá versión española en 2026

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Pol Lloberas Cardona

París, 16 may (EFE).- La aplicación móvil de participación política para jóvenes ‘Pol’, que hace encuestas de opinión sobre proyectos de ley debatidos en el Parlamento francés, tendrá una versión española «antes de que acabe el año 2026», anunció a EFE Eloi Ardail, uno de sus creadores.

La aplicación plantea a sus usuarios preguntas de carácter político cada 24 horas, principalmente las debatidas en la Asamblea Nacional francesa, para que a continuación se pronuncien a favor, en contra o se abstengan. Al día siguiente, se conocen los resultados de la votación.

«Nuestra ambición es atraer a los jóvenes porque sabemos que es un sector de la población que vota poco, pero también queremos captar a todos los grupos de edad», explicó Ardail, estudiante francés que creó la aplicación en 2023 junto a su compañera Eloïse Sicre.

‘Pol’ también integró recientemente una Inteligencia Artificial (IA) con dos funcionalidades para combatir la desinformación: la primera, para poder preguntar directamente sobre «cualquier cuestión política sobre un texto que se haya votado»; y la segunda, para dialogar con el «diputado ficticio» de un partido real, generado por la aplicación en base a la opinión mayoritaria del grupo escogido.

«Veíamos a nuestro alrededor que la gente empezaba a hacer preguntas políticas a inteligencias artificiales como Chat GPT, Claude o Gemini y que esa información estaba sesgada. Por eso, queríamos construir a toda costa una IA que fuera políticamente neutral», explicó Ardail.

Para ello, el desarrollador aseguró que su IA «se basará únicamente en lo que realmente se haya dicho en la Asamblea Nacional» francesa, la cámara baja.

«Nuestra IA no tiene alucinaciones: el 100 % de las cosas que va a decir son frases que realmente han pronunciado los diputados en comisión o en sesión», apostilló.

‘Pol’ también muestra cómo votó en cada debate el diputado o diputada de la circunscripción donde se encuentre empadronado el usuario, lo cual permite conocer las preferencias de cada candidato y si éstas se encuentran o no alineadas con las del votante.

Expansión europea

Para el desembarco en España de ‘Pol’, que ya cuenta con más de 300.000 descargas y 6.000 votantes diarios en Francia, Ardail aseguró que están buscando «embajadores» españoles e italianos que puedan «desarrollar la comunidad y la aplicación» en sus respectivos países.

El proyecto ganó este martes el segundo premio europeo Carlomagno Juventud, que distingue a proyectos liderados por jóvenes que fomenten la democracia. El pasado noviembre había ganado el ‘hackathon’ europeo ‘Google.org x ThinkYoung’, unas sesiones de trabajo concebidas para «luchar contra la desinformación», con dotaciones de 5.000 y 200.000 euros, respectivamente.

«Al hacer que los procesos legislativos sean más accesibles y comprensibles, ‘Pol’ busca abordar la desafección política y combatir la desinformación a través de la contextualización basada en hechos», explicó en un comunicado el Parlamento Europeo, que atribuye el premio Carlomagno en un comunicado.

La iniciativa también adaptó su fórmula a la actualidad electoral de la Unión Europea para las elecciones a la Eurocámara de 2024, lo cual la convirtió en una de las cinco aplicaciones más descargadas del portal de Apple, según la cadena pública Radio France.

Ardail afirmó que «su mayor inspiración» al concebir la aplicación fue la red social francesa ‘BeReal’, que cada día propone una ventana de dos minutos para que sus usuarios compartan lo que hacen con una fotografía.

«Buscábamos fomentar la retención: conseguir que la gente volviera (a la aplicación). Nos gustaba mucho el concepto de ‘BeReal’ de dejar las cosas solo durante un día y empezar de cero cada jornada, así que nos inspiramos en eso», añadió. EFE

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