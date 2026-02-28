La argentina ‘Belén’ gana el Goya a la mejor película iberoamericana

1 minuto

Barcelona (España), 28 feb (EFE).- La película argentina ‘Belén’, de Dolores Fonzi, se alzó este sábado con el galardón a mejor cinta iberoamericana en la gala de los Premios Goya que se celebra esta noche en Barcelona.

‘Belén’ tenía como contrincantes a ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica); ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil), y ‘Un poeta’, de Simón Mesa Soto (Colombia). EFE

