La argentina Adecoagro comprará un ingenio azucarero en Brasil

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- La compañía argentina Adecoagro anunció este lunes que comprará a la brasileña Raízen un ingenio azucarero en Brasil, por unos 148 millones de dólares.

Según informó Adecoagro en un comunicado, firmó un acuerdo con Raízen (participada por la petrolera angloholandesa Shell y el grupo brasileño Cosan) para la adquisición del ingenio Caarapó, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, incluyendo la caña de azúcar propia de la compañía y los contratos de suministro externo de caña

El precio de la transacción es de 760 millones de reales (unos 148 millones de dólares), sujeto a ajustes, y se pagará en efectivo al cierre de la operación.

Durante la cosecha 2025/26, el ingenio Caarapó procesó aproximadamente 3,5 millones de toneladas de caña de azúcar.

Adecoagro, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, dijo que esta adquisición se alinea con su «estrategia de crecimiento» para expandir su presencia en Sudamérica.

La planta adquirida está en el municipio de Caarapó, a unos 100 kilómetros de las fábricas Angélica e Ivinhema de Adecoagro.

La fábrica tiene capacidad para producir azúcar, etanol hidratado y anhidro, así como energía renovable.

Adecoagro produce alimentos, fertilizantes y energía renovable. EFE

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