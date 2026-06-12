The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La argentina Catalina Ongaro, décima jugadora que renueva el Dux Logroño

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Logroño, 12 jun (EFE).- El Dux Logroño ha anunciado este viernes la renovación de la centrocampista internacional argentina Catalina Ongaro que, así, se convierte en la décima jugadora que prolonga una campaña más su presencia en el conjunto riojano de la Liga F.

Catalina Ongaro (Córdoba. Argentina. 2003) vivió el año pasado su primera experiencia en Europa, después de jugar en el Talleres y el Urquiza de su país y dos campañas en el Red Bull Bragantino de Brasil.

La pasada campaña participó en 14 encuentros de la Liga F y anotó dos goles.

Además, ha sido 10 veces internacional por con la selección absoluta de su país.

Ongaro se une a otras tres argentinas que ya han renovado por el Dux: Daiana Falfán, Justina Morcillo y Margarita Giménez.

El equipo de Logroño además cuenta ya con la austriaca Anelie Leitner, la portera María Miralles, la defensa Marta Masferrer y la joven riojana Laura Martínez, la brasileña Rebeca Costa (cedida por el Houston Dash de Estados Unidos) y una de las capitanas, Isina Corte.EFE

ep/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR