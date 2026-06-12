La argentina Catalina Ongaro, décima jugadora que renueva el Dux Logroño

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Logroño, 12 jun (EFE).- El Dux Logroño ha anunciado este viernes la renovación de la centrocampista internacional argentina Catalina Ongaro que, así, se convierte en la décima jugadora que prolonga una campaña más su presencia en el conjunto riojano de la Liga F.

Catalina Ongaro (Córdoba. Argentina. 2003) vivió el año pasado su primera experiencia en Europa, después de jugar en el Talleres y el Urquiza de su país y dos campañas en el Red Bull Bragantino de Brasil.

La pasada campaña participó en 14 encuentros de la Liga F y anotó dos goles.

Además, ha sido 10 veces internacional por con la selección absoluta de su país.

Ongaro se une a otras tres argentinas que ya han renovado por el Dux: Daiana Falfán, Justina Morcillo y Margarita Giménez.

El equipo de Logroño además cuenta ya con la austriaca Anelie Leitner, la portera María Miralles, la defensa Marta Masferrer y la joven riojana Laura Martínez, la brasileña Rebeca Costa (cedida por el Houston Dash de Estados Unidos) y una de las capitanas, Isina Corte.EFE

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