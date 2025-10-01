La argentina Liliana Porter, artista invitada en la feria de arte Estampa en España

2 minutos

Madrid, 1 oct (EFE).- La argentina Liliana Porter será la artista invitada en la 33ª edición de la feria de arte Estampa, en España, que se celebrará en Madrid del 9 al 12 de octubre.

Porter presentará en la capital española un proyecto mural concebido específicamente para Estampa, así como una nueva publicación que amplía su universo creativo, con textos de comisarios como el mexicano Cuauhtémoc Medina y la argentina Inés Katzenstein (curadora del MoMA de Nueva York).

Estampa se presenta en esta edición con una selección depurada de proyectos y un completo programa de actividades con los que se busca reforzar el mercado del arte e impulsar un coleccionismo comprometido con la creación contemporánea.

Con la participación de más de 90 galerías de arte contemporáneo y cerca de un millar de artistas nacionales e internacionales, la feria se consolida como la gran cita de otoño del mercado del arte en España.

Además de la participación de galerías como Espacio mínimo (Madrid) o Mayoral (Barcelona), se suma una nueva sección dedicada a espacios emergentes titulada ‘Ensayo Futuro’, cuyo objetivo es dar apoyo a las nuevas iniciativas del mercado y las nuevas ideas y formas de trabajo que surgen en la escena contemporánea.

El Programa de Coleccionistas ofrecerá visitas privadas a exposiciones, recepciones exclusivas y recorridos guiados por la feria, mientras que el Foro Colecciona acogerá debates, presentaciones y encuentros en colaboración con el Ministerio de Cultura, reuniendo a artistas, comisarios, coleccionistas y profesionales del sector.

Al término de la feria, Estampa otorgará premios de adquisición, becas de formación y residencias artísticas. EFE

cll/oli/lsr/pddp