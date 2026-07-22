La argentina María Aparicio y la mexicana Nathalia Acevedo, en las Jornadas venecianas

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Roma, 22 jul (EFE).- La cineasta argentina María Aparicio y la mexicana Nathalia Acevedo competirán en las próximas Jornadas de los Autores, según anunciaron este miércoles los organizadores de este certamen paralelo al Festival de Venecia.

Las Jornadas presentaron hoy la programación de su 23ª edición, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, de forma paralela e independiente a la Mostra, y contará con una Selección Oficial con un total de diez películas en competición, dos de ellas hispanas.

La argentina Aparicio (Córdoba, 1992) estrenará en el concurso su cinta ‘A veces me entra tristeza, otras veces rebelión’, una coproducción argentino-española.

La película habla de Eva, una mujer que pasa sus días vagando sin destino en Madrid hasta que se topa con un desconocido en el Museo Reina Sofía que estudia las luchas obreras argentinas.

Mientras que ‘Salón de Belleza’ es la ópera prima detrás las cámaras de la actriz mexicana Nathalia Acevedo.

La cinta, una coproducción méxico-francesa, transcurre en un salón de belleza de una ciudad sin nombre en el que convergen marginados suspendidos entre la vida y la muerte para encarnar, con sus experiencias, una reflexión sobre la fragilidad de la existencia.

Además, en este concurso veneciano también hay una colaboración suizo-española, ‘Les Indes’, filmada por la suiza Pauline Julier y el francés Nicolas Chapoulier.

Esta película narra la historia de un noble español con la tarea de entregar a Luis XIV un retrato de la infanta de España para tratar de sellar una alianza entre ambas coronas, lo que le lleva a recorrer un continente devastado por las guerras y las revueltas.

El resto de títulos que componen el concurso son ‘Agatha the writer’, del polaco Kuba Dorabialski; ‘Balcanica’, del italiano Nicola Sorcinelli; ‘Camouflage’, del ucraniano Mykyta Gibalenkono; ‘Dear Ajayi’, del nigeriano Damilola Orimogunje; ‘I plant my hand in the garden’, del serbio Boris Hadzika y la iraní Hoda Taheri; ‘My notes on Mars’, de la húngara Lili Horvát, y ‘Une femme aujourd’hui’, del francés Robert Guédiguian.

El jurado que elegirá a la película ganadora de las Jornadas venecianas de 2026 estará presidido por la realizadora española Carla Simón y compuesto por la italo-tunecina Sara Fgaier y la distribuidora libanesa Hania Mroué.

Y en los eventos especiales, que cuentan con cinco filmes que se proyectarán fuera de concurso, se ha incluido ‘El fantasma’, de los argentinos Ignacio Masllorens y David Lamelas. EFE

gsm/agf

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