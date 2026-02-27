La argentina Martina Romero (Costa del Sol), baja varias semanas por una lesión muscular

Málaga, 27 feb (EFE).- La jugadora argentina Martina Romero, que milita en el Costa del Sol Málaga de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano, sufre una rotura muscular de grado II en el isquiotibial de la pierna derecha, por lo que estará varias semanas de baja, informó el club andaluz.

‘Martu’ Romero, como es conocida la internacional por Argentina, se produjo la lesión en el partido de la vigésima primera jornada de la máxima categoría femenina del balonmano español, en el que su equipo venció en la cancha del Atticgo BM Elche por 22-27.

Las pruebas médicas efectuada a la central argentina, de 23 años, han confirmado el alcance de su lesión, por la que estará inactiva durante varios encuentros.

Martina Romero se une a las lesionadas Maider Barros, con una tendinopatía del cuadricipital; la portuguesa Rita Campos, que sufre dos protrusiones a nivel lumbar; y Bárbara Vela, que fue intervenida de una rotura del tendón peroneo corto y parcial del ligamento peroneo astragalino anterior. EFE

