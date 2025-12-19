La argentina Martina Romero amplía su contrato hasta 2028

Málaga (España), 19 dic (EFE).- La primera línea argentina Martina Romero ha llegado a un acuerdo para prolongar su contrato por dos temporadas más, hasta 2028, con el Costa del Sol, equipo de la primera división femenina del balonmano español.

Romero, que cumple su primera campaña en el conjunto andaluz, llegó procedente del Caja Rural Aula Valladolid y se ha convertido en uno de los pilares del proyecto del Costa del Sol.

La central, de 23 años y con un margen de progresión aún espectacular por delante, dijo que el Costa del Sol «es un equipo que siempre aspira a más, tiene proyectos muy altos, muy ambiciosos: creo que hoy en día encaja con mis objetivos», afirmó tras su ampliación de contrato.

«Quieren dar pasos adelante y me gusta la idea de formar parte. Encontré un ambiente muy lindo, tanto dentro de la pista como en la ciudad. El apoyo de la afición y la cercanía de la gente hace que sea muy bonito», indicó.

La jugadora, nacida en Buenos Aires, es una de las piezas clave de las ‘panteras’ al ser la más utilizada de la plantilla con más de 40 minutos de media en pista, y en 15 partidos disputados, entre la Liga Guerreras Iberdrola y la EHF European Cup, está por encima de los 40 goles y de las 60 asistencias.

«Como equipo estamos trabajando muy bien, yendo de menos a más. Poco a poco le estamos agarrando ritmo a los partidos y a las correcciones que tenemos que hacer. También a mostrar el modelo de juego que queremos proponer, siempre queremos competir al máximo y tenemos los objetivos muy claros», afirmó.

Es habitual con la selección de su país y recientemente ha disputado el Campeonato del Mundo en Rotterdam (Países Bajos). EFE

