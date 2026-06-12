La argentina Solana Sierra, eliminada en octavos de final de Bolduque

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- La tenista argentina Solana Sierra, número 56 del ránking WTA, quedó apeada del torneo que se disputa en la ciudad neerlandesa de Bolduque, sobre hierba y de categoría 250, tras caer contra la estadounidense Caty McNaly, puesto 59, por 6-4 y 6-3.

La diferencia la marcó el provecho que McNaly le sacó a su servicio; con un 76 % de primeros, por un 57 % de Sierra; y un 73 % de puntos ganados con segundo servicio por el 45 % de la sudamericana, quien a pesar de todo fue capaz de levantar diez de las catorce bolas de rotura que tuvo en contra.

De ellas cuatro fueron en la primera manga, tres de ellas de set en el décimo juego, que acabó entregando para situarse por detrás en el marcador.

Ya en el segundo parcial, sufrió dos ‘breaks’ seguidos en el cuarto y el sexto juegos que provocaron que no pudiera sacar beneficio del que logró en el quinto. Finalmente, tras esquivar tres puntos de partido con su saque en el octavo, acabó entregando el partido al resto en el noveno. Ahora McNaly se medirá a la ganadora del choque entre la australiana Ajla Tomljanovic y a la ucrania Dayana Yastremska. EFE

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