The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La argentina Solana Sierra elimina a Paolini, finalista en Roland Garros y Wimbledon

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 27 may (EFE).- La argentina Solana Sierra, de 21 años, logró una victoria de prestigio al apear en la segunda ronda de Roland Garros a la italiana Jasmine Paolini, número 13 del mundo, finalista París y Wimbledon en 2024 y ganadora en WTA 1000 de Roma en 2025.

La sudamericana, 68º del mundo, se clasificó así a la tercera ronda de la arcilla parisina, donde se medirá a la rumana Sorana Cirstea con la meta de igualar su mejor participación en un Grand Slam, los octavos de final de Wimbledon en 2025.

Sierra, quien se había impuesto en primera ronda a la británica Emma Raducanu -ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2021-, remontó un set adverso para ganar 3-6, 6-4 y 6-3, en dos horas y 10 minutos, en la pista Suzanne Lenglen, una de las principales del torneo.

En la tercera manga, Paolini, de 30 años, fue atendida por problemas físicos. EFE

atc/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR