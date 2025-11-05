La argentina Ternium aumentará su participación en la brasileña Usiminas

2 minutos

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La siderúrgica Ternium, integrante del grupo argentino Techint, anunció este miércoles que aumentará su participación en la brasileña Usiminas mediante la compra de acciones a las japonesas Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Corporation por un valor de 315,2 millones de dólares.

En un comunicado remitido a los mercados de Argentina, Ternium dijo que su subsidiaria Ternium Investments ha firmado un contrato para comprar a Nippon Steel Corporation y Mitsubishi Corporation sus participaciones accionariales en el grupo de control de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas).

En esta operación, Ternium pagaría 2,06 dólares por acción ordinaria, lo que resultaría en un precio total de compra de aproximadamente 315,2 millones de dólares en efectivo por 153,1 millones de acciones ordinarias.

La operación le permitirá a Ternium aumentar su participación en el grupo de control de Usiminas del 51,5 % actual al 83, 1%.

«Esta inversión adicional refuerza aún más el compromiso de Ternium con Usiminas y el mercado siderúrgico brasileño. Ternium continuará trabajando para llevar a Usiminas a su máximo potencial, apuntando a mejorar su competitividad y valor en el mejor interés de Usiminas y todos sus grupos de interés», afirmó la productora de aceros de Argentina.

El comunicado indica que la operación está sujeta a la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de Brasil.

Una vez que la operación se concrete, Ternium Investments y su subsidiaria Ternium Argentina, junto con Confab, una subsidiaria de su afiliada Tenaris -también del grupo Techint-, tendrán una participación conjunta total del 92,9 % en el grupo de control de Usiminas.

Previdência Usiminas, un fondo de pensiones de los empleados de Usiminas, continuará manteniendo el restante 7,1 %. EFE

