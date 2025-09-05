La argentina Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 de España

Madrid, 5 sep (EFE).- La dramaturga argentina afincada en Barcelona Victoria Szpunberg fue galardonada este viernes con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 español, por su obra ‘L’imperatiu categòric’, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado la obra ‘L’imperatiu categòric’ (Arola), por «la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva».

Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) retrata «la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas», explica el jurado en un comunicado del ministerio.

Profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre (Instituto del Teatro catalán) y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona, Szpunberg publicó su primera obra ‘Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)’ en 1998, que fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.

Además de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.

En 2013 recibió el Premio Max -el principal galardón español en este área- en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están ‘Esthetic Paradise’ (2004), ‘La màquina de parlar’ (2007) o ‘El meu avi no va anar a Cuba’ (2008).

La galardonada es hija del poeta Alberto Szpunberg, que junto a su familia huyó de Argentina tras el golpe de Estado de 1976 para instalarse en Barcelona. EFE

