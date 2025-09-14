La Armada incauta cerca de una tonelada de cocaína en el Pacífico colombiano

Bogotá, 14 sep (EFE).- La Armada de Colombia incautó 990 kilos de cocaína en un operativo realizado en aguas del Pacífico, y capturó a tres colombianos que transportaban el alijo en una lancha rápida, informó este domingo la institución.

El comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, capitán de corbeta Camilo Larrota, detalló que la acción contra los narcotraficantes ocurrió en aguas adyacentes al departamento del Valle del Cauca.

«Los tres sujetos a bordo de la motonave sospechosa, al notar la presencia de los uniformados, realizaron maniobras evasivas, arrojando varios bultos de diferentes formas y tamaños al mar», detalló el alto oficial, quien además dijo que la interdicción duró más de una hora.

Debido a las difíciles condiciones climáticas en la zona, que provocaron fisuras en la estructura de la lancha, esta se hundió, añadió la información.

Las incautaciones de alijos de cocaína ocurren en momentos en que Colombia está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, certifique al país en cooperación antidrogas.

Según las autoridades colombianas, en los últimos tres años, Colombia ha incautado más de 2.500 toneladas de cocaína, ha destruido más de 16.200 laboratorios y ha detenido a 189 narcotraficantes, 20 de ellos extranjeros.

Actualmente, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo sólida. En el año fiscal 2023, Washington comprometió unos 743 millones de dólares para programas de seguridad, desarrollo y lucha contra el narcotráfico. EFE

