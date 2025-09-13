The Swiss voice in the world since 1935

La Armada incauta más de 1,6 toneladas de cocaína en el Caribe colombiano

Bogotá, 13 sep (EFE).- Las autoridades de Colombia incautaron más de 1,6 toneladas de cocaína en un operativo realizado en aguas del Caribe en el que fueron capturados tres colombianos y un jamaiquino, informó este sábado la Armada.

La operación fue desarrollada en Bocas de Ceniza, cerca de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, por agentes de la Estación de Guardacostas, que interceptaron una lancha rápida en la que encontraron 1.675 kilos de cocaína.

El cargamento era transportado por los tres colombianos y un jamaiquino, quienes fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía, añadió la Armada en un comunicado.

En lo que va del año 2025, se han incautado más de 160 toneladas de cocaína en el Caribe colombiano, según cifras de la Armada.

Las incautaciones de alijos de cocaína ocurren en momentos en que Colombia está a la espera de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, certifique al país en cooperación antidrogas.

Según cifras de las autoridades colombianas, en los últimos tres años, Colombia ha incautado más de 2.500 toneladas de cocaína, destruido más de 16.200 laboratorios y detenido a 189 narcotraficantes, 20 de ellos extranjeros.

Actualmente, la cooperación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo sólida. En el año fiscal 2023, Washington comprometió unos 743 millones de dólares para programas de seguridad, desarrollo y lucha contra el narcotráfico. EFE

