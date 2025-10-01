La Armada israelí detiene al periodista español Nestor Prieto en un barco de la flotilla
Túnez, 1 oct (EFE).- El portal web Descifrando la Guerra denunció la detención del periodista Néstor Prieto, colaborador del medio, que se encontraba a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, interceptada por la Armada israelí cuando navegaba por el Mediterráneo rumbo a Gaza.
«La detención de Néstor supone un atentado contra la libertad de prensa y contra Descifrando la Guerra como medio acreditado en la expedición», manifestó el portal en un comunicado, donde, además, denunció la intercepción de varias embarcaciones de la flotilla, «violando su derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí».
Minutos antes de su arresto, Prieto había informado a EFE que el barco Alma había sido interceptado poco después de que los activistas alertarán de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar. EFE
