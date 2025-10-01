The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Armada israelí detiene al periodista español Nestor Prieto en un barco de la flotilla

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Túnez, 1 oct (EFE).- El portal web Descifrando la Guerra denunció la detención del periodista Néstor Prieto, colaborador del medio, que se encontraba a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, interceptada por la Armada israelí cuando navegaba por el Mediterráneo rumbo a Gaza.

«La detención de Néstor supone un atentado contra la libertad de prensa y contra Descifrando la Guerra como medio acreditado en la expedición», manifestó el portal en un comunicado, donde, además, denunció la intercepción de varias embarcaciones de la flotilla, «violando su derecho a navegar por aguas que no están bajo soberanía israelí».

Minutos antes de su arresto, Prieto había informado a EFE que el barco Alma había sido interceptado poco después de que los activistas alertarán de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar. EFE

sb/lfp/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR