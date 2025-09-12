La Armada paraguaya recibe la primera de 12 lanchas que donará el Comando Sur de EE.UU.

The Swiss voice in the world since 1935

Asunción, 12 sep (EFE).- La Armada paraguaya recibió este viernes una lancha rápida de un total de 12 que donará el Comando Sur de Estados Unidos con el objetivo de aumentar sus capacidades operativas para combatir el crimen organizado transnacional, informó el comandante de esa institución castrense, vicealmirante Lucio Benítez.

«Hoy con inmensa satisfacción anunciamos la recepción en carácter de donación de la primera lancha rápida de las 12 unidades previstas», dijo Benítez en una ceremonia en el Comando de Aviación Naval en Asunción, a propósito de celebración del Día de la Armada Paraguaya.

El acto contó con la presencia del presidente del país, Santiago Peña, y el ministro de Defensa, Óscar González, entre otras autoridades.

Benítez detalló que la donación es parte del programa denominado ‘Resiliencia de Seguridad Fluvial’ que coordinan junto al Comando Sur de Estados Unidos.

Asimismo, expresó su reconocimiento al Comando Sur y a la Oficina de Cooperación de Defensa de los Estados Unidos por «su invaluable apoyo y cooperación para incrementar» las capacidades de la Armada paraguaya, orientadas «esencialmente a la lucha contra el crimen organizado transnacional».

«Con este acto evidenciamos la sólida y cada vez más afianzada relación entre nuestro país y los Estados Unidos de América, país con el cual compartimos principios, valores y objetivos comunes, junto con los ideales de la libertad, la democracia y los derechos humanos», enfatizó Benítez.

En declaraciones a periodistas, Peña adelantó que otras tres lanchas llegarán a finales de año y que está previsto inaugurar un «centro de control y monitoreo» en las fronteras fluviales de Paraguay.

«Nuestra filosofía es que no va a haber desarrollo en el Paraguay, si no aseguramos la seguridad y la defensa nacional», enfatizó el gobernante.

Las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos se han visto fortalecidas con la visita el pasado 23 de agosto del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, quien se reunió con Peña y fue condecorado.

Dos días antes, Peña también recibió a una misión de la Casa Blanca y de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos.EFE

nva/ja/gad

(foto)

