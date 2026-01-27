La Armada portuguesa sigue la evolución de un carguero a la deriva en sus costas

1 minuto

Lisboa, 27 ene (EFE).- La Armada de Portugal sigue este martes la evolución del carguero con bandera neerlandesa General Eikborg, que se encuentra a la deriva y sin timón tras sufrir ayer una avería frente a la costa de Figueira da Foz, a unos 200 kilómetros al norte de Lisboa.

En un comunicado, la Marina lusa señaló que sigue y apoya a esa embarcación, que está a unas 22 millas náuticas (unos 40 kilómetros) al oeste de cabo Mondego, y está siendo acompañado por el barco patrulla NRP Figueira da Foz.

Se espera que sea remolcado en cuanto sea posible y para ello está prevista la llegada de un barco remolcador en alta mar sobre las 23.00 hora local (misma hora GMT).

La Armada y la Autoridad Marítima Nacional de Portugal continuarán dando seguimiento y supervisando el barco hasta que se inicien las operaciones de remolque.

El General Eikborg, con tres toneladas de pasta de papel y seis tripulantes a bordo, quedó a la deriva tras sufrir una avería al salir del puerto de Figueira da Foz.

Ayer, el comandante de la Capitanía del puerto de Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, dijo a la prensa que el navío no corre riesgo de hundirse y que se encuentra estable, pese a las condiciones adversas del mar debido al temporal. EFE

