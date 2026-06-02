La armamentística alemana Rheinmetall recibe pedido de Rumanía de 5.700 millones de euros

2 minutos

Berlín, 2 jun (EFE).- La empresa armamentística alemana Rheinmetall informó este martes de que recibió un pedido de Rumanía de diferentes equipos militares, que incluyen sistemas de infantería, defensa aérea y munición valorados en 5.700 millones de euros, en el mayor encargo internacional de los últimos años.

«Rheinmetall ha recibido el mayor paquete de pedidos internacionales de su historia reciente», indicó la empresa en un comunicado en el que informó del encargo recibido de Bucarest, que incluye, según precisó la compañía «vehículos blindados, sistemas antiaéreos, munición» y «cuatro buques de guerra».

«Los contratos correspondientes ya se han firmado», según precisó la compañía germana, que indicó que el pasado viernes 29 de mayo se produjo la adjudicación del pedido, que está enmarcado en el programa europeo SAFE, siglas inglesas de ‘Acción de Seguridad para Europa’.

El pedido, en el que destacan 298 sistemas Lynx, vehículos blindados de nueva generación, implicará que Rheinmetall invierta «varios cientos de millones de euros en Rumanía» y para satisfacerlo participarán también «más de 200 subcontratistas».

Las primeras entregas se producirán a partir de 2028 y concluirán en 2030.

«Junto con nuestros socios rumanos, vamos a crear aquí un amplio ecosistema de defensa. Esto confirma también nuestro compromiso de seguir consolidando nuestro papel como uno de los pilares industriales de la seguridad europea», dijo el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger.

Mihai Jurca, responsable en el Ejecutivo rumano de la aplicación del programa SAFE, señaló por su parte que el acuerdo entre su país y la firma alemana «marca el inicio de una nueva fase del desarrollo industrial».

Según Jurca, la relación entre Rheinmetall y su país «tiene el potencial de convertirse, en la próxima década, en un importante motor del crecimiento económico de Rumanía y de la integración de la industria local en el ecosistema europeo». EFE

smm/rcf