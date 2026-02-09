La armamentística Rostec entrega partida de cazas Su-57 al Ejército ruso

Moscú, 9 feb (EFE).- La corporación rusa ROSTEC, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció hoy el envío de una partida considerable de cazas de quinta generación Su-57 con sistemas renovados de armamento al Ejército ruso.

«Nuestra Corporación Aeronáutica Unida (OAK) fabricó una gran partida de aviones Su-57 con nuevas características técnicas. Las aeronaves recibieron un complejo de armamentos y sistemas de navegación renovados», señaló en Telegram la empresa, sin especificar el número de aviones.

La corporación publicó además un vídeo en el que se muestran los flamantes aviones en una pista de despegue nevada, cómo alzan el vuelo y maniobran.

El director general de Rostec, Serguéi Chémezov, señaló que la empresa no produce los aviones como si los acuñara, sino que «se lleva a cabo una renovación constante de las naves tomando en consideración las necesidades y condiciones reales de su uso en combate».

«El Su-57 es un arma potente que ha demostrado su eficacia en la línea de combate. Tiene en su cuenta gran cantidad de objetivos destruidos. Este sistema de quinta generación es capaz de trabajar incluso ante los sistemas más avanzados de la defensa antiaérea enemiga», añadió.

Chémezov aseguró que OAK entregó al Ejército «aviones que ahora son mucho más potentes y peligrosos».EFE

