La arquidiócesis de Nueva York anuncia un fondo de 300 millones de dólares para las víctimas de abuso sexual

La arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de 300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que presentaron denuncias contra la Iglesia Católica.

La Iglesia ha luchado durante décadas para erradicar a los abusadores de sus filas, con acusaciones frecuentes de encubrimientos que llegan hasta sus niveles más altos.

El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, informó el lunes que para reunir la suma tomaron «decisiones financieras muy difíciles», incluidos despidos dentro de la arquidiócesis y una reducción del 10% en su presupuesto operativo.

«Como hemos reconocido reiteradamente, el abuso sexual de menores hace mucho tiempo trajo vergüenza a nuestra Iglesia. Una vez más pido perdón por el fracaso de aquellos que traicionaron la confianza que les fue depositada al no garantizar la seguridad de nuestros jóvenes», dijo Dolan en su mensaje, una carta dirigida a los fieles.

Dolan planea vender importantes activos inmobiliarios, incluyendo la antigua sede de la arquidiócesis en la Primera Avenida en Manhattan, según el diario The New York Times.

La arquidiócesis también convocará al juez retirado Daniel Buckley como «mediador neutral» entre la institución y las víctimas para alcanzar un acuerdo, dijo Dolan.

El juez Buckley ha manejado negociaciones similares entre la arquidiócesis de Los Ángeles y más de 1.000 personas, agregó en la carta.

El New York Times y otros medios de comunicación dijeron que este caso involucra a alrededor de 1.300 personas que dicen haber sido víctimas de abuso cuando eran menores por parte de sacerdotes y miembros laicos de la Iglesia.

El anuncio de Nueva York se produjo el mismo día en que un juez federal aprobó un acuerdo para que la arquidiócesis de Nueva Orleans pague a cientos de víctimas de abuso.

