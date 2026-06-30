La arquidiócesis de San Francisco anuncia un millonario acuerdo con víctimas de abusos sexuales

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La arquidiócesis de San Francisco anunció el lunes que alcanzó un acuerdo para pagar 395 millones de dólares a 530 víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de su clero, en muchos casos cuando eran menores.

Varios de los casos se remontan a décadas atrás y ya habían prescrito. Sin embargo, California aprobó una ley que otorgó a los denunciantes un periodo de tres años, desde principios de 2020 hasta finales de 2022, para presentar cargos.

El acuerdo «ofrece un camino a una compensación justa para los sobrevivientes que han cargado el peso de estos abusos durante toda su vida», estimó el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone.

«Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido, y pido sinceras disculpas a todos aquellos que han sido afectados», agregó, mencionando la «obligación moral» de la Iglesia católica de ofrecer una respuesta a estos crímenes.

«Creo que hoy la vergüenza va a cambiar de bando», reaccionó una de las víctimas, Margie O’Driscoll, víctima de agresión sexual hace más de 50 años en un centro escolar católico.

«Como todos los sobrevivientes, he cargado con este dolor y esta vergüenza como una carga durante mucho, mucho tiempo», insistió en una rueda de prensa, recordando todos los años en que las víctimas han sido «menospreciadas por la arquidiócesis».

Jeff Anderson, uno de los abogados que representa a varias de las víctimas agregó que el acuerdo obliga a la arquidiócesis a instaurar 14 medidas para «proteger a los niños y dar herramientas de acción a los sobrevivientes».

La institución deberá contratar a un consultor independiente al que dará acceso a todos sus archivos, encargado de elaborar un informe sobre los abusos cometidos.

También deberá publicarse una lista parcial de los autores de abusos, y se creará una línea telefónica de denuncia.

El acuerdo aún debe ser aprobado por las víctimas y por un juez.

En las últimas décadas, la Iglesia católica ha enfrentado, a nivel mundial, numerosos escándalos de violencia sexual cometidos por su clero.

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