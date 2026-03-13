La artista mexicana Eugenia Marcos expone la venta de niñas que «muchos prefieren ignorar»

3 minutos

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La venta de niñas y los matrimonios forzados en algunas comunidades de México atraviesan la exposición ‘Mis niñas vendidas’, inaugurada este jueves en el Claustro de Sor Juana por la artista mexicana Eugenia Marcos, quien a través de 35 piezas busca visibilizar una violencia que muchas personas «prefieren ignorar».

«Estamos hablando de niñas madres, que dan a luz desde los 11 años», denunció Marcos, en entrevista con EFE.

Según datos censales de 2020, 27.800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años estaban casadas o en unión conyugal en México, y de ellas, 1,2 % tenía entre 12 y 14 años.

La muestra reúne 35 piezas, entre 15 óleos que narran historias de niñas vendidas en diferentes estados del país y sus respectivos exvotos, además de 20 piezas adicionales de este formato y un óleo que representa a Sor Juana en la cocina.

El exvoto, tradicionalmente asociado a milagros o salvaciones, adquiere en esta exposición un sentido crítico, explicó Marcos, al narrar historias sin finales felices y permitirle incorporar texto para contarlas.

Por ejemplo, uno de los exvotos narra la historia de una niña que agradece a San Silvestre, el patrono de los corredores, por haber logrado escapar antes de ser obligada a casarse.

«Ese es uno de los pocos casos de éxito (…) En otro (exvoto), la jovencita le da gracias a San Pascual Bailón, el patrono de las cocineras, por el buen sazón que le da, gracias a lo cual sus suegros ya no le pegan», detalló la artista, integrante del colectivo Voces por ellas.

Marcos señaló que, después de ser vendidas, muchas niñas terminan trabajando para la familia del esposo, ya sea en labores domésticas, en el campo o cuidando ganado, tras haber sido intercambiadas incluso por animales, alcohol o dinero.

También advirtió que algunas acaban en redes de prostitución y que «el crimen organizado ya está muy involucrado en estas comunidades y pueden llegar a pagar hasta 400.000 pesos (unos 20.000 dólares) por una niña».

«A mí no me importa si pagan 1.000 o 400.000, el hecho de venderla sigue siendo un crimen», sostuvo.

No obstante, la artista señaló que estas prácticas suelen justificarse bajo la figura de los «usos y costumbres» en algunas comunidades indígenas, lo que durante años ha dificultado la intervención de las autoridades.

Aunque en febrero de 2024 el Senado mexicano aprobó reformas al artículo 2 de la Constitución para prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas -incluso bajo usos y costumbres-, la artista indicó que muchas veces la ley no se aplica.

Ante esa falta de respuesta institucional, Marcos decidió abordar el tema desde el arte. «Yo no soy política, yo no me voy a ir a meter a la Cámara de Diputados a pegar de gritos. Entonces mi lenguaje es el arte», afirmó.

Además, la artista explicó que decidió no representar la violencia de forma explícita y optó por centrarse en la vulnerabilidad y la inocencia de las niñas retratadas, con la intención de generar «empatía» en los espectadores.

La exposición ya se ha presentado en otros espacios, como el Museo de la Mujer, la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y la estación La Raza del Metro de la Ciudad de México, donde -recordó Marcos- una mujer se le acercó llorando y le dijo: «Esa es mi historia».

A nivel mundial, el Fondo de Población de Naciones Unidas estima que 650 millones de mujeres y niñas en el mundo se casaron siendo menores de edad y que para 2030 se sumarán 150 millones más. EFE

mjc/jmrg/nvm

(foto)