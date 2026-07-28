La arzobispa de Canterbury inicia en Ghana su primera visita a África tras su nombramiento

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Nairobi, 28 jul (EFE).- La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, máxima autoridad de la Iglesia anglicana, ha viajado a Ghana en la primera parada de su primera visita pastoral a África desde su nombramiento el pasado mes de marzo, que también incluye una parada en Camerún.

En la capital ghanesa, Acra, Mullally se reunió con el presidente del país, John Dramani Mahama, que la felicitó por su «histórico nombramiento» como primera mujer al frente de la Iglesia anglicana, según un comunicado de la Presidencia ghanesa difundido este martes.

Mahama «reafirmó el compromiso de Ghana para reforzar su larga colaboración con la Iglesia anglicana en la promoción de la paz, la educación, la sanidad, la justicia social y el desarrollo nacional».

La reunión ocurrió la víspera, cuando Mullally también mantuvo encuentros con líderes anglicanos ghaneses, un día después de su llegada a Acra.

El domingo, intervino en un «alegre» servicio religioso en la Iglesia de San José Obrero de la capital, oficiado íntegramente por sacerdotisas ghanesas y al que fue recibida por una banda de música y por estudiantes, detalló en otro comunicado el Arzobispado de Canterbury.

«Jesús está de tu lado, te anima, corre junto a ti y te apoya. Se te ha concedido la promesa más maravillosa de todas: Dios está contigo y nada de todo lo creado podrá jamás separarte de su amor», afirmó la arzobispa.

Después del servicio, Mullally inauguró las obras del nuevo albergue de peregrinos de la Iglesia de Ghana para personas de ascendencia africana que visiten el país «para conocer su patrimonio, incluida la historia de la esclavitud».

Está previsto que el viaje a Ghana de Mullally incluya también reuniones con líderes anglicanos ghaneses y el rey del pueblo ashanti, Otumfuo Osei Tutu II, así como una visita al Castillo de Cape Coast, una fortaleza donde se encarcelaba a las personas esclavizadas antes de ser transportadas a América.

En Camerún, se espera que la arzobispa se reúna con el obispo de ese país, Dibo Thomas-Babyngton Elango, y con congregaciones en diferentes ciudades camerunesas, así como con el Gobierno del país.

La gira de 10 días responde a una invitación del primado de África Occidental y obispo de Asante-Mampong, Cyril Kobina Ben-Smith.

Tanto Ghana como Camerún forman parte de la Iglesia (anglicana) de la provincia de África Occidental, que incluye 19 diócesis y ocho países, según el Arzobispado. EFE

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