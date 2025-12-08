La Asamblea de Río de Janeiro revoca la prisión de su presidente

São Paulo, 8 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro votó este lunes a favor de revocar la prisión de su presidente, Rodrigo Bacellar, encarcelado la semana pasada por supuestamente obstruir una operación policial contra el crimen organizado.

Los diputados regionales apoyaron la puesta en libertad de Bacellar por 42 votos a favor, principalmente de representantes de la derecha, frente a 21 en contra, y ahora la decisión será comunicada a la Corte Suprema, que tendrá que acatarla.

El presidente de la Asamblea, que pertenece a una formación política de derecha, fue arrestado el miércoles pasado por orden del Supremo.

El máximo tribunal vio «fuertes indicios» de que colaboró para frustrar la detención del exdiputado de Río de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conocido como ‘TH Joias’.

De acuerdo con el magistrado Alexandre de Moraes, Bacellar «tenía conocimiento previo del operativo policial», se comunicó con Thiego -el principal objetivo de la acción- e incluso le «asesoró sobre la retirada de objetos de interés para la investigación».

‘TH Joias’ fue arrestado en septiembre pasado, acusado de haber servido de intermediario del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, para la compra de drogas, fusiles y equipos antidrones.

Bacellar, cuya defensa niega las acusaciones, es un aliado del expresidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro y del actual gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, quien quería que el diputado lo sucediera en el cargo. EFE

