La Asamblea de Río de Janeiro tumba veto a ley que premia con dinero a policías por matar

São Paulo, 18 dic (EFE).- La Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro anuló este jueves el veto del gobernador, Claudio Castro, a una norma que ofrece un premio financiero a los policías por matar a presuntos criminales en operativos.

Entre los puntos restituidos en la sesión de este jueves, se destaca el artículo que habilita el pago de premios por “mérito especial” a policías, con montos que pueden oscilar entre el 10 % y el 150 % del salario del agente beneficiado.

«El incentivo se aplicará en casos en que el policía resulte herido o muerto en servicio, realice la incautación de armas de gran calibre o de uso restringido durante operativos, o neutralice a presuntos criminales», según la nota divulgada por la Asamblea Legislativa.

Ese tramo había sido vetado por el Ejecutivo estatal bajo el argumento de que no había previsión presupuestaria para los pagos.

La cuestionada norma fue aprobada el pasado 23 de septiembre por la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y venía siendo blanco de críticas por parte de las organizaciones de defensa de derechos humanos.

La propia Procuraduría General de la Nación calificó la norma como ilegal e inconstitucional por estimular los enfrentamientos con muertes, y por violar determinaciones de la Corte Suprema de Brasil y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El premio vetado, conocido en la prensa como bonificación ‘Lejano Oeste’, funcionó en Río de Janeiro entre 1995 y 1998, cuando la propia Asamblea Legislativa decidió enterrarlo por haber promovido la violencia policial.

Un estudio de la organización internacional Human Rights Watch mostró que, de 1.200 autopsias realizadas en personas muertas en operaciones policiales entre 1996 y 1998, cuando estaba en vigor la ley ‘Lejano Oeste’, en un 65 % de los casos las víctimas fueron tiroteadas por la espalda cuando huían. EFE

adm/enb