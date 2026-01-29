La Asamblea del C.Europa recibe a una plataforma de oposición «democrática» rusa exiliada

París, 29 ene (EFE).- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) mantuvo este jueves un encuentro durante su sesión de invierno en Estrasburgo con una «plataforma de diálogo» formada por «fuerzas democráticas rusas» y compuesta por una quincena de personalidades exiliadas.

En un comunicado, la APCE señaló que esta plataforma creada el pasado mes de octubre pretende facilitar el «intercambio bidireccional» entre las dos instancias sobre «temas de interés común».

Petra Bayr, presidenta del órgano parlamentario del Consejo de Europa -que expulsó a Rusia en marzo de 2022 por la invasión de Ucrania iniciada un mes antes- afirmó que «apoyamos a los rusos que se oponen a la guerra de agresión, que respetan la integridad territorial de Ucrania y que aceptan la responsabilidad por el daño causado por su Estado».

Bayr se mostró convencida de que «algún día, una Rusia diferente podrá regresar a Europa, no mediante la retórica sino mediante su transformación», aunque avisó de que eso «no caerá del cielo» sino que habrá que hacer «reformas institucionales, responsabilidad política y un cambio profundo en la conciencia pública».

Añadió que eso necesitará «tiempo, valentía y preparación», que serán los ciudadanos rusos los que tendrán que liderar esa transformación pero también que «es nuestra responsabilidad estar preparados para apoyarla cuando se presente la oportunidad. Y se presentará», subrayó.

La presidenta de la APCE afirmó que dentro y fuera del país hay rusos que «rechazan la guerra, que condenan los crímenes cometidos en su nombre y que no quieren que su país sea agresor, sino socio» y que esta nueva plataforma «les envía un mensaje claro: Europa no los ha olvidado».

Forman parte de esa plataforma personalidades con perfiles bastante diverso, como el antiguo oligarca Mijaíl Jodorkovski, antiguo propietario de la petrolera Yukos, el activista Vladímir Kara-Murza, el exajedrecista y también disidente Gary Kaspárov, el veterano opositor Oleg Orlov o Nadia Tolokonikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.

Completan la lista Natalia Arno, Dimitri Gudkov, Mark Feygin, Luibov Sobol, Andrey Volna, Ruslan Kutayev, Ekaterina Kuznetsova, Valili (Batla) Matenov, Lana Pylayeva y Pavel Sulyandziga.

Entre los interlocutores directos de la plataforma por parte de la APCE, además de su presidenta, están los presidentes de los grupos políticos, incluidos Pablo Hispán, del Partido Popular (PP) y Laura Castel, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). EFE

