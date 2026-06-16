La Asamblea Nacional cubana evaluará este jueves las nuevas reformas económicas

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La Habana, 16 jun (EFE).- El Consejo de Estado de Cuba convocó para este jueves una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) para evaluar las reformas económicas anunciadas el viernes por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La cita, anunciada este martes en la Gaceta Oficial, sucederá al pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) previsto para este miércoles, donde también se estudiará el paquete de medidas de apertura, liberalización y descentralización.

Las autoridades cubanas se encuentran doblemente presionadas para tomar medidas en el ámbito económico. De un lado, por la acuciante crisis económica de la isla, y de otro, por la presión estadounidense para implementar cambios. EFE

jpm/cpy