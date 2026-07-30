La Asamblea Nacional cubana ratifica la reducción de 27 a 21 ministerios

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La Habana, 30 (EFE).- La Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) aprobó este jueves la reducción de 27 a 21 ministerios (incluyendo el Banco Central), que prevé la creación de la poderosa cartera de Economía y Finanzas.

Esta reforma, incluida en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, va en línea con el paquete, aprobado en junio, de 176 transformaciones para liberalizar y descentralizar la economía de planificación centralizada de carácter socialista de la isla.

«Hoy a partir de la aprobación de las transformaciones económicas y sociales no es solo el momento (para adoptar estos cambios ministeriales), es una necesidad del momento acudir a esta transformación», aseguró al presentar esta normativa ante los diputados el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.

Se trata de una «paso adelante, audaz y necesario» en medio de una profunda crisis, agregó Ricardo Guerra, quien también es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal),

El Consejo de Ministros aprobó en abril el anteproyecto de esta ley, que posteriormente se incluyó en el paquete de reformas anunciado y aprobado en apenas una semana en junio pasado.

El primer ministro, Manuel Marrero, argumentó entonces que «un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia».

El paquete de reformas es el mayor proceso de transformación económica emprendido por Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959.

Estas medidas se toman en medio de la escalada de presión de EE.UU. contra la isla, que mediante un bloqueo petrolero y nuevas sanciones busca cambios políticos y económicos en Cuba. Los contactos bilaterales entre Washington y La Habana parece que no han dado frutos. EFE

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