La Asamblea Nacional de Ecuador respalda una «transición democrática» en Venezuela

Quito, 5 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este lunes una resolución en la que respalda la transición democrática en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En una sesión en la que 94 legisladores se registraron para votar, la moción se aprobó con 78 votos, mientras seis votaron en contra y 10 se abstuvieron.

En la resolución se expresa la solidaridad de Ecuador con el pueblo venezolano y se reafirma «el respaldo a una transición democrática, con pleno respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales y garantías del Estado de Derecho».

Además, se manifiesta el «rechazo expreso, categórico e inequívoco frente a cualquier forma de encubrimiento, relativización o silencio político respecto de organizaciones criminales que operan desde el poder en Venezuela, cuyas acciones han tenido impactos directos en Ecuador».

Esos impactos -según la resolución- se reflejan en «la expansión del narcotráfico, el fortalecimiento del crimen organizado y el incremento del desplazamiento forzado de su población, con graves afectaciones a la seguridad, el orden público y la paz social del país».

¿Financiación desde Venezuela?

En la resolución se dispone a la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que inicie un proceso de fiscalización sobre la presunta financiación desde Venezuela «de la organización política Revolución Ciudadana (RC)», liderada por el exjefe de Estado, Rafael Correa (2007-2017).

La legisladora oficialista, Lucía Jaramillo, quien propuso la resolución, aseveró que «Estados Unidos no detuvo a un presidente, detuvo a un criminal, al responsable de la muerte de miles de venezolanos».

«Lo que hoy realmente les duele, les molesta es que se les acabó el financiamiento por parte de Venezuela», comentó dirigiéndose a la bancada correísta y cuestionó que «durante décadas, el correísmo guardó silencio frente al régimen» de Maduro y sus impactos en la población.

En su opinión, «ese silencio no fue un error, tuvo complicidad» y habló de presuntos beneficios provenientes de Venezuela a correístas.

En su intervención antes de que se aprueba la resolución, el legislador Xavier Lasso, de la RC, dijo que es un «relato» la «supuesta lucha contra el narcotráfico» esgrimida para la intervención en Venezuela.

«Celebran el secuestro de Nicolás Maduro por una única razón, porque eso les da alas para proscribir a la oposición de Ecuador», consideró.

Y agregó: «Dirán que Maduro lideraba el Cartel de los Soles y que ese dinero financió a la RC, a partir de ahí, la historia del fascismo tiene una constante: aniquilar la verdad y a cualquier tipo de oposición».

Lasso rechazó lo que calificó como una «agresión a Venezuela», el «secuestro de un supuesto narco-dictador» y criticó que se ignoren todas las nociones de soberanía.

«Para la derecha vasalla, que se encoge, se empequeñece ante el imperio, la soberanía es una idea caduca», dijo. EFE

