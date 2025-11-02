La ASEAN de defensa y aliados concluye se reunión con llamado a colaboración para la paz

3 minutos

Bangkok, 2 nov (EFE).- El diálogo ministerial en materia de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, celebrado en Malasia, concluyó este domingo con una declaración conjunta en favor de la paz tras cuatro días de conversaciones, entre las cuales destacó la que mantuvieron los jefes de Defensa de Estados Unidos y China, Pete Hegseth y Dong Jun.

«Nuestra región y el mundo se enfrentan a tensiones y conflictos geopolíticos, desafíos económicos, desafíos de seguridad actuales y emergentes y otros retos transfronterizos que requieren colaboración colectiva para la paz», reza la declaración de las naciones que integran la ASEAN (Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania -Myanmar-, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam), publicada al término del foro en Kuala Lumpur.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, y el ministro de Defensa chino, Dong Jun, se reunieron el viernes en los márgenes del diálogo del Sudeste Asiático y sus aliados (ADMM-Plus), después de que el encuentro bilateral previsto en el foro de Defensa Shangri-La de Singapur, que tuvo lugar del 30 de mayo al 1 de junio, no saliera adelante debido a la ausencia del titular chino.

En su reunión en la capital malasia, Hegseth advirtió a Dong de que a EE.UU. le preocupan las acciones de China alrededor de Taiwán -isla autogobernada que el gigante asiático no descarta invadir-, un día después de que los presidentes estadounidense y chino, Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieran un encuentro en Busan (Corea del Sur) sin abordar el tema, según dijo el republicano.

Otro hito del foro fue la firma de un nuevo marco de cooperación en defensa entre India y EE.UU. por una década, en un momento de tensión entre Nueva Delhi y Washington por la compra india de petróleo ruso.

Este acuerdo se enmarca en un contexto de impulso de Washington por fortalecer alianzas militares en Asia, y en la estrategia india de diversificar sus socios de defensa, tradicionalmente dominados por Rusia.

Además de Hegseth, Dong Jun y los jefes de Defensa de los países de la ASEAN, participaron en el foro el ministro de Defensa australiano, Richard Marles; el indio, Rajnath Singh; el japonés, Shinjiro Koizumi; y el viceministro ruso en la misma materia, Oleg Saveliev, entre otros.

Creada en 1967, la ASEAN tiene un producto interior bruto (PIB) conjunto de 4,1 billones de dólares -comparable al de países como Japón o India-, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El próximo diálogo ministerial en defensa del bloque y sus se celebrará el próximo año en Filipinas -país sobre el que recae la presidencia rotatoria de la ASEAN de 2026-, según la declaración conjunta emitida este domingo. EFE

mca/jgb

(foto)