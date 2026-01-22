La asediada ciudad siria de Kobani no tiene agua ni luz, denuncia comandante kurda

3 minutos

Beirut, 22 ene (EFE).- La ciudad septentrional siria de Kobani, de mayoría kurda y alejada del resto del territorio en manos de estas fuerzas, no tiene agua ni electricidad en medio de un asedio de las tropas gubernamentales, denunció este jueves la comandante de las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) Nesrin Abdulá.

«No tenemos agua desde hace casi cuatro días, no tenemos electricidad, no tenemos forma de salir de la zona. Ahora está nevando y no tenemos combustible para las calefacciones», dijo en una rueda de prensa telemática la responsable de las YPJ, parte de la alianza liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

«Kobani es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande y también está aislada de la región de Jazira, lo que hace nuestra situación aún más grave. No podemos recibir ningún apoyo de nuestras fuerzas, estamos rodeados por el enemigo», agregó Abdulá.

La localidad, en la frontera con Turquía, está alejada de la franja de territorio más nororiental en manos de las FSD y permanece cercada por las tropas gubernamentales, pese al alto el fuego de cuatro días acordado este martes por las partes para tratar de renegociar la integración de las áreas kurdas en el Estado central.

Este mismo jueves, la alianza armada denunció en un comunicado que las afueras meridionales y suroccidentales de Kobani «al completo» fueron objetivo de ataques de artillería, en violación del pacto.

La comandante de las YPJ explicó que actualmente la línea cero se sitúa en la zona de Sarrin, a unos 30 kilómetros de Kobani y donde se han registrado enfrentamientos cada vez más intensos, mientras que muchas familias se han desplazado de aldeas kurdas en esa franja entre una localidad y la otra.

Según Abdulá, buena parte de los desplazados han huido a Kobani, lo que podría empeorar la situación humanitaria.

«Esto es una conspiración internacional contra todos los sirios, pero especialmente contra la gente kurda», consideró, sobre una campaña de ataques contra sus zonas que comenzó el pasado 6 de enero y que este domingo derivó en un frágil acuerdo de integración ante el rápido avance del bando gubernamental.

Estados Unidos llevaba tiempo presionando a las FSD para avanzar en la implementación de un primer pacto firmado en marzo de 2025 y que nunca llegó a cristalizar por desacuerdos en diferentes áreas, entre ellas la inclusión de los miembros de la alianza liderada por kurdos en las fuerzas estatales.

Abdulá afirmó que los bandos habían acordado integrarlas en bloque y que incluso habían enviado una lista de nombres con candidatos a comandantes, pero el otro bando retiró su apoyo a esta iniciativa sin previo aviso.

Preguntada por el futuro de su formación, la rama femenina de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), de volver a llegar a un entendimiento para integrarles en un Ejército y cuerpo policial sin unidades de mujeres, la responsable se limitó a apuntar que trabajarán para que haya una. EFE

