La Asociación Civil Transparencia rechaza «acusaciones de fraude sin evidencia» en Perú

Compartir

3 minutos

Lima, 24 jun (EFE).- La Asociación Civil Transparencia rechazó «tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados electorales de la elección» de la Presidencia de Perú, tras las declaraciones en ese sentido que dio este martes el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

La asociación, que se especializa desde hace más de 30 años en supervisar procesos electorales en Perú, emitió un comunicado de rechazo a «discursos que deslegitiman el proceso electoral» de la segunda vuelta presidencial que disputaron el pasado 7 de junio la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Sánchez.

Transparencia reiteró que, a partir de la observación que hizo de las elecciones, que incluyó más de diez ciudades del extranjero, entre ellas Nueva York, Madrid y Buenos Aires, «no encontró situación alguna que comprometa la integridad de la jornada electoral».

«La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas», concluyó.

Sánchez denunció este martes, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta a Fujimori, quien lo aventaja por 43.386 votos cuando se ha contado el 99,859 % de los votos de la segunda vuelta.

El candidato de partido Juntos por el Perú argumentó su solicitud de anular la votación de los peruanos en el exterior, por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, con lo que revertiría los resultados y ganaría los comicios, ya que fue el más votado en el territorio nacional.

Ni Sánchez ni su partido se habían mostrado en contra de la disposición sobre el traslado físico de las actas del extranjero a Lima cuando fue informada semanas antes del día de la elección, ni tampoco las misiones de observación electoral internacional han determinado que este cambio haya supuesto una sospecha de fraude.

Sin embargo, el candidato aseveró este martes que, «en esa afectación, ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio del partido Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori», por lo que anunció que liderará una «lucha democrática en el marco de la ley y la Constitución».

En respuesta, el candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que el izquierdista ha demostrado «que es antidemocrático» e hizo «un llamado a que se mantenga la calma y que la gente no haga caso a este delirio del señor Roberto Sánchez».

Con el 99,859 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,118 % de los votos válidos, al sumar 9.206.241 votos, frente al 49,882 % de Sánchez, que llega a 9.162.855 sufragios, un estrecho margen que ya no podrá ser revertido, pues quedan por ser escrutadas 131 actas, con aproximadamente 26.200 votos a repartirse entre ambos candidatos. EFE

dub/fgg/gad