La Asociación de Amigos de Édith Piaf reclama un museo para la mítica cantante francesa

París, 19 dic (EFE).- La asociación Amigos de Édtih Piaf reclama un museo para la «artista inmensa» francesa, que nació hace 110 años en París, y que fue una mujer de la que «podrían inspirarse las generaciones más jóvenes», subrayó a EFE el presidente de la misma.

«Era alguien extremadamente combativa y apasionada, a pesar de que a lo largo de su vida tuviera decepciones amorosas y una infancia muy difícil (…) verdaderamente forma parte de las grandes figuras femeninas que lucharon y que, a pesar de ser mujeres, lograron imponerse», declaró Imbert.

Desde hace años la asociación que preside Imbert trata de abrir ese museo consagrado a su memoria «o bien en Grasse» (sureste), donde la cantante falleció en 1963 y las negociaciones con el ayuntamiento «parecen ir bien», «o bien en París», donde nació en 1915, si bien dijo «no cerrar ninguna puerta».

La ciudad de París reconoció el poso cultural de Piaf con una placa en el lugar de su nacimiento, a pie de calle, y una plaza a su nombre, junto al hospital donde realmente nació, e incluso con una estatua en la misma.

Inaugurada oficialmente el 11 de octubre de 2003 (al mismo tiempo que la plaza), con motivo del 40 aniversario de la muerte de la artista, la estatua de bronce es obra de la escultora Lisberth Delisle, y muestra a Piaf con su icónica gran expresividad: brazos levantados al cielo y cabeza inclinada hacia atrás mientras canta.

Entre sus temas más escuchados, se cuentan títulos como «La Vie en Rose», «Non, je ne regrette rien», «La foule», «Padam Padam» o «Sous le ciel de Paris», una oda a la capital francesa, de la que rápidamente se convirtió en un auténtico referente y todo un símbolo de su romanticismo.

A la fascinación por su figura también se suman múltiples historias de leyenda que han contribuido a idealizarla, como el hecho de haber nacido en un portal, que, Imbert asegura, «es un mito» -si bien vivió en la calle «durante algún tiempo»-, o que su cadáver se transportara desde Grasse a París para hacer creer que había fallecido en la capital.

«Dijeron que era impensable que Édith Piaf falleciera en cualquier sitio que no fuera París, así que la colocaron en una camilla cuando ya había fallecido y le pusieron una vía en el brazo, para que si les paraba la Policía por el camino pudieran decir que acababa de morir, y la llevaron a París durante la noche. Al día siguiente declararon su muerte», narró el presidente de la asociación.

Piaf falleció a los 47 años fruto de una aneurisma. Sus restos reposan en el cementerio del Père-Lachaise de París, el más visitado del mundo, en una tumba en la que están enterrados también su padre y su segundo marido, y donde comparte espacio con algunos de los nombres más reconocibles de la historia reciente de Francia. EFE

