La Asociación Internacional de Cruceros cancela todos los viajes a Oriente Medio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Atenas, 4 mar (EFE).- La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), a la que pertenecen decenas de compañías que operan más de 310 barcos, ha anunciado este miércoles que todos los itinerarios a Oriente Medio están actualmente suspendidos debido al conflicto militar en la región.

Al menos seis cruceros permanecen anclados en puertos de Dubái, Abu Dabi y Doha, con miles de pasajeros sin poder regresar a sus países, debido a la repentina suspensión también de las conexiones aéreas, ha declarado la directora de la CLIA, Maria Deligianni, a la agencia estatal griega AMNA. EFE

