La asociación Irán Justicia denuncia «masacre» y «crímenes de lesa humanidad» en el país

París, 12 ene (EFE).- La presidenta de la asociación Irán Justicia, la abogada franco-iraní Chirinne Ardakani, denunció este lunes la «masacre» cometida especialmente este fin de semana contra los manifestantes en el país y apeló a la comunidad internacional a reconocer «los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo».

«Lo que sabemos con certeza es que se utilizaron armas de guerra, con escenas de masacre en las calles, para reprimir a los manifestantes», afirmó a la radio Franceinfo Ardakani, quien también es abogada de la Premio Nobel de la Paz de 2023 Narges Mohammadi, detenida nuevamente en Irán el pasado 12 de diciembre.

En este sentido, aseguró que «milicias fuertemente armadas usaron ametralladoras contra los manifestantes».

La Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), un grupo de oposición al régimen de Teherán con base en París, cifró en más de 3.000 los muertos en las protestas que se han desarrollado en Irán desde finales de diciembre por la represión de las autoridades.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

La ONG noruega Iran Human Rights (IHR) declaró el domingo haber confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes, pero de advirtió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, al tiempo que estimó que más de 2.600 manifestantes fueron arrestados. Subrayó asimismo que este es uno de los episodios más sangrientos desde la revolución de 1979.

En cualquier caso, según la abogada Ardakani, «hay una verdadera acumulación de cadáveres en las morgues». Según los testimonios que la letrada dijo haber podido recopilar, los médicos «no pudieron atender a todos los heridos que llegaban masivamente a los hospitales».

Y denunció que el régimen cortó internet en todo el país para «sumirlo literalmente en un apagón total». Según dijo, «el domingo por la noche continuaron las protestas en las calles de Teherán, pero también en todas partes, a pesar de la masacre de la noche anterior».

Sus denuncias se producen en un contexto de preocupación internacional por las protestas que comenzaron en diciembre en respuesta a la creciente inflación y la crisis económica de Irán.

El régimen de Teherán atribuye la violencia a «delincuentes terroristas urbanos», mientras que el opositor Reza Pahlaví, hijo del ex sah, instó en redes sociales desde Estados Unidos a las fuerzas armadas y de seguridad iraníes a «apoyar al pueblo».

En este escenario, la abogada francoiraní manifestó su esperanza de que Francia convoque urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU y se manifestó en contra de nuevos ataques de Estados Unidos en el país. EFE

