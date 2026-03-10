La Asociación Nuclear Mundial asegura que el sector europeo no tiene dependencia de Rusia

3 minutos

Antonio Torres del Cerro

París, 10 mar (EFE).- La directora general de la Asociación Nuclear Mundial (WNA, por sus siglas en inglés), la española Sama Bilbao y León, negó este martes que el sector europeo tenga una dependencia crítica de Rusia y lamentó que España haya desdeñado el átomo durante años solo porque «estaba de moda».

«No necesitas de nadie para usar la energía nuclear, porque hay muchos proveedores. El uranio está presente en muchos países del mundo, incluyendo España, y la tecnología para utilizarlo existe en multitud de naciones», sostuvo en una entrevista con EFE Bilbao y León, tras asistir en París a la segunda Cumbre de la Energía Nuclear, cuya anfitriona fue Francia.

La ejecutiva dirige una organización industrial con sede en Londres que cuenta con miembros de 44 países diferentes, entre ellos el gigante ruso Rosatom, objeto de debate en la Unión Europea (UE) por ser una de las pocas empresas estratégicas que no ha sido objeto de sanciones directas tras la invasión rusa de Ucrania.

«Hay cadenas de suministro que no dependen de Rusia exclusivamente. Una cosa es la tecnología original y otra es que, hoy en día, se necesite llamar a Rosatom para que arregle cualquier cosa», expuso.

La ingeniera nuclear reconoció que el punto donde existía más dependencia de Rusia no era tanto el enriquecimiento de uranio, sino un tipo de combustible para los reactores de diseño soviético (VVER) para el que «había muy pocos fabricantes».

«Pero eso ya se ha resuelto», agregó Bilbao y León. «Tenemos fábricas en España y en Estados Unidos que ya están produciendo ese tipo de combustible. Esas dependencias se están rompiendo», concluyó la directora de la asociación, quien recordó que su organización mantiene a miembros rusos, chinos, coreanos e indios.

«Para nosotros es muy importante asegurar que todos nuestros miembros están en contacto y saber qué hace cada uno y cómo lo hace», agregó.

La ingeniera española criticó que Europa y Norteamérica se deshiciesen, por decisión propia, de las capacidades de enriquecimiento y conversión en las que fueron pioneras.

No obstante, se congratuló por el reciente resurgimiento del átomo, que ve como una vía para que los países logren su «independencia» energética en un momento de alza de precios de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio.

Bilbao y León destacó la construcción de nuevos reactores en países como República Checa, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos (EAU), y aseguró que el átomo es imprescindible para alcanzar la neutralidad de carbono acordada en los Acuerdos de París de 2015.

Asimismo, refutó la «mala fama» de esta energía. «Aunque todos recordamos Fukushima en su decimoquinto aniversario -que se cumple este miércoles, 11 de marzo-, o Chernóbil, la realidad es que, por kilovatio hora, el número de fatalidades en la historia de la nuclear es mucho menor que el de la solar o la eólica».

Para la experta, «la nuclear se ha prestado a buenos titulares y durante años ha sido el villano ideal». Esa corriente, lamentó, se extendió a España, que, al igual que Alemania, no estuvo presente en la Cumbre de París.

«Como españoles, tenemos que tomárnoslo muy en serio y buscar respuestas rigurosas. No se trata solo de este Gobierno, durante muchas décadas hemos erosionado nuestra industria nuclear porque era lo que estaba de moda», sentenció la ingeniera nuclear. EFE

atc/cat/mra