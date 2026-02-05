La astronauta francesa Adenot dice que está «impaciente» por embarcar en la EEI

2 minutos

París, 5 feb (EFE).- Sophie Adenot, la segunda astronauta francesa que embarca en una misión espacial en 25 años tras Claudie Haigneré, reconoció este jueves estar «impaciente» por participar en la misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) programada para el 15 de febrero.

«Estamos todos muy impacientes (…) muy contentos, hemos trabajado duro para llegar aquí, ha habido algún cambio de calendario, pero eso es algo normal en el área del espacio, que es muy dinámica», dijo Adenot en vídeoconferencia desde Estados Unidos, a diez días de que despegue en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, con dos estadounidenses y un ruso.

Adenot, quien previsiblemente pasará ocho meses en el espacio en una misión con fines de investigación científica, hizo estas declaraciones en un acontecimiento celebrado desde el Palacio del Elíseo presidido por Emmanuel Macron.

La francesa, hoy con 43 años, fue escogida por la Agencia Europea del Espacio (ESA, en inglés) como nueva astronauta en noviembre de 2022. En abril de 2024, logró el certificado que la habilita para participar en misiones espaciales. La del 15 de febrero será la primera en su currículum.

Preguntada por vídeoconferencia por Macron y por un grupo de alumnos, Adenot asumió que integrar la misión de la EEI es fruto de «un trabajo de casi 30 años», que la llevó a estudiar ingeniería en Toulouse, trabajar en Airbus y acumular más de 3.000 horas de vuelo en 22 helicópteros militares, entre otras experiencias.

«A los 8 o 10 años me dije que quería ser astronauta. Ha sido un largo camino en el que ha hecho falta perseverancia, resiliencia, porque las puertas no se abren de manera mágica, hay que creer», analizó.

La francesa animó a las mujeres que quieran seguir su carrera y las recomendó a no hacer caso a los que ignoran ese sueño. «Escuchaba: ‘mira qué entrañable, qué bonito a lo que quiere llegar, pero estadísticamente es imposible’. Pero yo digo: ‘hay que creer'».

Macron, por su parte, defendió el papel de Europa en el espacio, cuando Estados Unidos, China e incluso potencias emergentes como La India se posicionan fuertemente.

El presidente francés recordó la importancia del espacio, pues sin él no se podrían comprender los océanos ni funcionarían las telecomunicaciones.

«Francia y Europa siempre han defendido su capacidad a seguir siendo autónomos, tenemos que seguir siendo una gran potencia», abogó el presidente francés. EFE

