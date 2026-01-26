La atacante que hirió a 15 personas en Hamburgo, condenada a ser internada en psiquiátrico

Berlín, 26 ene (EFE).- La atacante que en mayo del año pasado hirió con un cuchillo a 15 personas en la estación central de tren de Hamburgo, en el norte de Alemania, fue condenada este lunes a ser internada en un psiquiátrico.

Según informó a EFE la portavoz de la Audiencia Territorial de Hamburgo, ante la que se celebró el juicio, los magistrados han llegado a la conclusión de que la mujer, de 40 años, no era responsable penalmente cuando cometió el ataque.

Según determinó el tribunal, la mujer, diagnosticada de esquizofrenia paranoide y sin techo desde octubre de 2024, robó un cuchillo en una droguería y lo utilizó para apuñalar de manera aleatoria a los pasajeros que se encontraban en los andenes 13 y 14.

Debido a su enfermedad, no percibía la realidad claramente, sino que las personas que la rodeaban le parecían amenazantes y, cuando las atacó, tenía la intención de provocar su muerte, de acuerdo con los magistrados.

El ataque, que se produjo el 23 de mayo del año pasado, sembró el pánico en la estación de tren de Hamburgo y en un primer momento se pensó que podía tener una motivación religiosa o política.

Quince personas sufrieron heridas punzantes y laceraciones en parte graves, mientras que seis pudieron esquivar las puñaladas, por lo que según el tribunal la acusada, de nacionalidad alemana, es culpable de 21 intentos de homicidio.

Dado que se prevé que siga siendo un peligro para los demás de manera duradera, el internamiento en el psiquiátrico será de carácter permanente. EFE

