La audiencia judicial de Netanyahu se cancela por «razones de seguridad y políticas»

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Jerusalén, 18 may (EFE).- El Tribunal de Tel Aviv canceló de nuevo la audiencia judicial prevista para este lunes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «por razones de seguridad y políticas que impiden su comparecencia», según la decisión judicial, a la que tuvo acceso EFE.

«De acuerdo con la postura del Estado y del abogado del acusado 4, la audiencia programada para hoy queda cancelada. La próxima audiencia está programada para mañana, 19 de mayo de 2026, a las 9:30 de la mañana», confirma el documento.

Los letrados de Netanyahu entregaron un sobre sellado al tribunal y a la Fiscalía explicando los presuntos motivos de seguridad para esta nueva cancelación.

Desde que los tribunales reanudaran sus actividades tras un parón de dos meses por la guerra entre Israel e Irán, que concluyó el pasado 8 de abril, todas las comparecencias de Netanyahu han sido acortadas o anuladas, detalló este lunes el diario Haaretz.

Esta cancelación podría estar relacionada con la incertidumbre sobre un posible nuevo ataque contra Irán, después de que el mandatario israelí celebrase el domingo una reunión de su gabinete, según se hicieron eco medios locales, y advirtiese de que el país está preparado «para cualquier escenario».

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantuvo una llamada telefónica también el domingo con Netanyahu, aseguró poco después que a Irán se le acaba el tiempo.

«Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave.

Ese último proceso gira en torno a los supuestos favores promovidos por el primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

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