La Audiencia mantiene el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez por dos delitos

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Madrid, 16 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos delitos y sobreseyó los otros dos, al tiempo que decidió retirar las medidas cautelares, por lo que se le devolverá el pasaporte.

En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenaron que se siga el procedimiento sólo por los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras se sobreseyeron los de apropiación indebida y corrupción en los negocios.

El juez Juan Carlos Peinado había decidido que Gómez fuera juzgada con jurado por los cuatro delitos citados, cometidos presuntamente en relación con su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.

La Audiencia también retiró las medidas decretadas contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, todo ello «sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento». EFE

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