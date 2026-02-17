La auditoría de la UE pide reglas claras en nuevo presupuesto de aduanas y mercado único

Bruselas, 17 feb (EFE).- El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) advirtió este martes de que la propuesta de programa unificado para el Mercado Único y las Aduanas para 2028-2034 dentro del próximo presupuesto comunitario carece de prioridades vinculantes, mecanismos de gobernanza nítidos y requisitos mínimos de trazabilidad que garanticen la buena gestión financiera.

En un dictamen solicitado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de que ambas instituciones examinen la propuesta, los auditores subrayan que la consolidación de cinco instrumentos en un único marco jurídico «ofrece oportunidades de simplificación», pero también entraña riesgos si no se acompaña de reglas firmes para priorizar, presupuestar y contratar de forma coherente.

En concreto, la propuesta contempla fusionar partes del anterior Programa para el Mercado Único, el Programa Aduana, el Instrumento para Equipo de Control Aduanero, el Programa Fiscalis y el de la Unión de Lucha contra el Fraude.

Con un presupuesto previsto de 6.200 millones de euros para 2028-2034, equivalente al 0,31 % del próximo marco financiero plurianual (MFP) de casi 2 billones de euros, el nuevo programa supone un aumento significativo respecto a las partidas equivalentes de los cinco instrumentos actuales.

No obstante, el TCE alerta en su comunicado de que las actividades incluidas «en su mayoría no son opcionales, sino exigidas legalmente», por lo que requerirán de una gobernanza clara, asignaciones transparentes de recursos y mecanismos rigurosos de seguimiento y evaluación.

«No está claro cómo se ajustarán los objetivos de gasto a las prioridades estratégicas de la UE», indican los auditores, que recuerdan que la propuesta menciona la competitividad, el cumplimiento del acervo del mercado único y la digitalización de aduanas y fiscalidad, pero «no traduce esas prioridades en requisitos vinculantes».

Según el Tribunal, tampoco se especifica cómo abordar barreras estructurales del mercado único detectadas en auditorías previas, ni cómo reforzar la arquitectura europea de lucha contra el fraude para corregir insuficiencias persistentes en el sistema de información antifraude y en la gestión de irregularidades.

El dictamen añade que la introducción de instrumentos muy flexibles, sin normas ni prioridades específicas, puede comprometer la continuidad de la financiación de componentes esenciales, como funciones críticas en materia tributaria o infraestructuras informáticas antifraude.

Estas áreas requieren inversiones a largo plazo que, tal como está planteado, dependerían en gran medida de decisiones anuales de programación.

La diversidad de intervenciones, acciones y actores implicados «implica riesgos para la rendición de cuentas y la trazabilidad de los fondos desembolsados», enfatiza el TCE, que reclama requisitos mínimos de trazabilidad e información y vínculos claros entre pagos y resultados.

La propuesta legislativa para crear el Programa para el Mercado Único y las Aduanas fue adoptada por la Comisión Europea el pasado septiembre, y tanto la Eurocámara como el Consejo solicitaron al TCE que emitiera sus observaciones antes de iniciar su propio examen del texto. EFE

