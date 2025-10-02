La australiana condenada por matar a tres familiares con setas apelará la cadena perpetua

2 minutos

Sídney (Australia), 2 oct (EFE).- Erin Patterson, la australiana condenada a cadena perpetua al ser hallada culpable de asesinar con setas tóxicas a tres de sus familiares en 2023, apelará la condena, según informó este jueves su defensa.

El anuncio fue realizado por su abogado, Richard Edney, durante una audiencia administrativa en el Tribunal Supremo de Victoria (sur de Australia). «Habrá una apelación contra la condena», señaló en declaraciones recogidas por la cadena pública ABC, aunque no precisó los fundamentos de la solicitud ni si se han presentado aún los documentos formales.

Patterson, de 51 años, fue sentenciada a cadena perpetua con un periodo mínimo de 33 años antes de poder optar a la libertad condicional, tras ser hallada culpable de los asesinatos de la pareja Don y Gail Patterson y de Heather Wilkinson, además de la tentativa de asesinato de Ian Wilkinson, quienes consumieron un solomillo Wellington contaminado con setas venenosas en su vivienda en Leongatha, en el estado de Victoria.

La Fiscalía de Victoria, por su parte, todavía evalúa si apelará la sentencia, al considerar que la gravedad del caso justificaba que Patterson no tuviera nunca la posibilidad de salir en libertad condicional.

La posible apelación llega después de que Patterson convocara a sus exsuegros, Don y Gail Patterson, y a la hermana y al cuñado de Gail, Heather e Ian Wilkson, a una cena en su casa de la localidad rural de Leongatha, el 29 de julio de 2023.

Su exmarido, Simon Patterson, con quien tiene dos hijos en común, también fue invitado a la reunión, pero finalmente no acudió.

El motivo de la convocatoria fue que Erin quería contarles que padecía cáncer, enfermedad que posteriormente se demostró que nunca le fue diagnosticada.

Los comensales degustaron solomillos Wellington individuales, compuestos de piezas de carne cubiertas con setas, envueltas en hojaldre y acompañadas con puré de patatas y judías, que preparó Patterson.

Tras sentirse gravemente enfermos después del banquete, los cuatro invitados acudieron al hospital.

Don y Gail Patterson, de 70 años, y Heather Wilkinson, de 66, fallecieron entre el 4 y el 5 de agosto de 2023, mientras que Ian Wilkinson fue el único superviviente.

Informes de toxicología revelaron que la mujer empleó uno de los hongos más letales, ‘amanita phalloides’, también conocida como oronja verde, en la preparación de los Wellington que sirvió a los familiares de su expareja. EFE

