La australiana Qube acepta la oferta de venta a Macquarie y Pontegadea por 8.200 millones

2 minutos

Madrid, 16 feb (EF).- El grupo australiano de logística Qube ha aceptado la oferta lanzada por un consorcio liderado por el fondo de inversión Macquarie y del que forma parte Pontegadea (el brazo inversor del fundador de Zara, el español Amancio Ortega) para adquirir el 100 % de la compañía por unos 11.600 millones de dólares australianos (unos 8.200 millones de dólares).

La operación, comunicada este lunes por Qube al mercado de valores de Australia (ASX), está encabezada por Macquarie (posee ya un 18,4 % del capital del grupo logístico) y sería la primera incursión de Pontegadea en Australia, de confirmarse la operación.

La oferta de compra del consorcio, del que también forman parte las compañías Brighter Super, Mercer y UniSuper, se presentará a los accionistas de Qube, previsiblemente, en la junta prevista para el próximo junio, según un comunicado de ASX.

La oferta, que es vinculante, deber aprobada por la junta de accionistas de Qube, antes de recibir la luz verde de los reguladores australianos.

Pontegadea, que centra sus inversiones en el sector inmobiliario, busca reforzar su estrategia de diversificación de sus negocios.

La oferta, según el comunicado, se estructura en la cantidad de 5,20 dólares australianos (3,68 dólares) por acción para los accionistas del público, al margen de UniSuper, que posee alrededor del 15 % de Qube, por lo que hará una transferencia de esa participación a una nueva estructura propia.

La oferta representa una prima del 27,8 % sobre el último precio de negociación (21 de noviembre), el anterior a que Qube anunciara el proceso de exclusividad para la venta, a razón de 4,07 dólares australianos (2,88 dólares).

El presidente de Qube, John Bevan, señala en la nota que el plan tiene una prima «significativa» respecto al precio de la acción antes del anuncio.

Añade que esa cuestión «refleja la solidez actual» del negocio y las «sólidas perspectivas de crecimiento» de Qube.

Macquaire es un proveedor de servicios financieros internacional con sede en Australia que opera en 31 mercados, con más de 19.800 empleados. Posee una sede en Madrid desde 2010.

En cuanto a Qube, se trata de un grupo con operaciones en Australia, el Sudeste Asiático y Nueva Zelanda. Además, su red gestiona servicios de transporte de mercancías, exporta productos básicos a granel y cuenta con una plantilla de unos 10.000 trabajadores. EFE

