La automotriz china Geely ganó 2.449 millones de dólares en 2025, un 0,24 % más

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Shanghái (China), 18 mar (EFE).- La automotriz china Geely ganó 16.852 millones de yuanes (2.449 millones de dólares, 2.122 millones de euros) en 2025, lo que supone un leve aumento del 0,24 % en comparación con el año anterior.

En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía indica asimismo que su facturación repuntó un 25 % interanual hasta los 345.232 millones de yuanes (50.178 millones de dólares, 43.470 millones de euros), cifra récord de nuevo.

En el último ejercicio, Geely vendió unos 3,02 millones de vehículos, un 39 % más, cumpliendo así con la meta que se había marcado, la cual revisó al alza desde 2,7 a 3 millones de unidades.

Dentro de estas cifras, unos 1,7 millones de vehículos se correspondieron al incipiente segmento de los eléctricos, de los que Geely casi duplicó (+90 %) sus ventas en 2025 y que ya aglutinan un 56 % del total, lo que la sitúa como segundo mayor vendedor del mundo, según el documento.

Las cuentas también desgranan la evolución geográfica: en el mercado nacional, que aglutina un 86 % de sus ventas, estas subieron un 48 % en 2025, mientras que las destinadas para exportación experimentaron un repunte sensiblemente inferior (+1 % interanual) hasta unos 420.000 automóviles.

Geely reconoce que el panorama en el mercado chino es uno de «intensa competencia», pero también apunta a las oportunidades derivadas de la maduración de los eléctricos en el país asiático -hogar de casi el 70 % de la producción mundial- y de las funciones vinculadas al auge de la inteligencia artificial (IA).

Esas funciones inteligentes ha permitido a Geely seguir incrementando las ventas de vehículos de motor de combustión, aunque no especifica la tasa, parte integral de la estrategia de «desarrollo equilibrado» por la que apostó la compañía, con sede en la ciudad oriental de Hangzhou.

Objetivo: vender un 14 % más

De cara al presente ejercicio, la automotriz -propietaria de Volvo y Lotus y con participaciones en Daimler, Aston Martin o Proton- se marca como objetivo la venta de 3,45 millones de vehículos, lo que supondría un aumento del 14 %.

«En 2026, la industria automotriz global afronta una intersección de ajustes estructurales y profundas transformaciones», apunta el documento, que hace referencia a la retirada de ayudas a la compra de eléctricos en China o a una competencia cada vez mayor entre sectores distintos por componentes electrónicos y materias primas, lo cual se podría traducir en mayores costes de producción.

Sin embargo, Geely también cree que las medidas de Pekín para atajar las guerras de precios harán que el sector nacional transite hacia una «competencia más justa, más transparente y de mayor calidad», algo que se une a la «oportunidad estratégica» para las marcas chinas a la hora de apostar por su internacionalización.

Tras «completar con éxito» la integración de sus marcas, entre las que también destacan Lynk&Co o Zeekr, y «cimentar» su apuesta por la IA, el siguiente paso de Geely será la introducción de nuevos sistemas de ayuda a la conducción y lograr que sus vehículos «entiendan mejor el mundo físico y mejoren su capacidad de tomar decisiones».

En otro comunicado, la junta directiva anunció que propondrá el pago de un dividendo de 0,5 dólares de Hong Kong (0,064 dólares, 0,055 euros) por acción con cargo al ejercicio 2025.

Las acciones de la compañía en el parqué de la antigua colonia británica cayeron hoy un 3,4 % hasta el descanso de la media sesión, durante el cual Geely publicó su cuenta de resultados, aunque en los últimos doce meses acumula un ascenso del 1,22 %. EFE

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