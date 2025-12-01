La autora Karina Pacheco ahonda en la deuda impagable de Perú con sus pueblos originarios

Madrid, 1 dic (EFE) .- «Perú tiene una deuda impagable con sus pueblos originarios», asegura en una entrevista con EFE la escritora y antropóloga peruana Karina Pacheco, autora de ‘Niños de pájaro azul’, un libro en el que ahonda en la violencia y la explotación que sufren las zonas rurales del país andino y lo hace desde el «realismo mítico».

«Los mitos nos habitan y nos permiten seguir haciéndonos preguntas y buscando símbolos en el mundo. Tienen esa potencia, y los pueblos andinos, amazónicos, incluso las propias ciudades, continúan habitados por ellos», explica Pacheco (Cusco, 1969), que ha presentado en España su obra como parte del programa ‘Mapa de las lenguas’, del grupo editorial Penguin Random House.

Conceptos como la búsqueda de ‘la tierra sin mal’ – un lugar donde vivir en paz- que ha recorrido el imaginario de los habitantes de gran parte de la Amazonía, desde Brasil hasta el norte de Ecuador, «desde tiempos precolombinos o tras la llegada de los europeos, no se sabe», o el mito de las sirenas y el hechizo de sus cantos, muy presente en la zona de los Andes, sirven a la autora para denunciar situaciones que perviven en el tiempo.

Siete cuentos para narrar fenómenos «brutales»

‘Niños de pájaro azul’ (Alfaguara) es un libro de cuentos – siete en total – que trata temas «poco abordados y tremendos», dice Pacheco, para quien la literatura es un canal para narrar de otra manera fenómenos actuales y «brutales», como el de la trata de niños y mujeres en zonas de explotación minera ilegal, no solo en Perú, también en otras partes del mundo.

«Todo el mundo sabe que muchos niños desaparecen y terminan explotados sexual o laboralmente en zonas mineras. Yo quería pensar qué pasa con ellos, porque no son uno o dos, son miles. Algunos terminan en burdeles, otros con las manos quemadas por el mercurio que aún se usa para lavar el oro de los ríos», explica.

Y -agrega- «me alarma cómo seguimos creyéndonos modernos, mirando la tecnología y olvidando que detrás del oro, de nuestra codicia, siguen ocurriendo estos abusos».

El título del la obra es también el del primero de los relatos, en los que Pacheco ha dejado también algo de sí misma. «Beben, sino una parte, al menos fragmentos, de experiencias propias, memorias …» dice.

«Y todos los cuentos los amas, los integras en tu biografía, no solo literaria, sino también personal», reconoce.

La impunidad de ayer y hoy

‘Niños de pájaro azul’ habla también de los desaparecidos en Perú, principalmente en los años del conflicto interno que vivió el país en los que operó el grupo terrorista Sendero luminoso (1980-2000), «que cometió atrocidades», dice Pacheco, «y el Estado, que tenía que haber dado una respuesta civilizatoria también lo hizo».

«Hoy existe una ley de impunidad (promulgada el 13 de agosto de este año por el anterior gobierno de Dina Boluarte) para militares que cometieron violaciones gravísimas de derechos humanos. En nombre de mantener una buena relación con las Fuerzas Armadas se están aprobando leyes para proteger crímenes de lesa humanidad», opina.

Pero «si dices que eso no es justo, te acusan de defender terroristas. Todo está polarizado, estamos en un momento muy delicado y no se quiere hablar de esto. Entonces, la literatura es una manera de hurgar en lo que no se quiere ver, en lo que se normaliza o se esconde, tanto íntima como colectivamente».

Pacheco ahonda también en la búsqueda de los desaparecidos por parte de sus familiares, «un acto de amor, pero también de resistencia contra el olvido que se pretende imponer».

«Estamos en un tiempo donde quienes han manejado el poder no quieren que se hable de sus abusos, ni siquiera que se entierre bien a lo muertos. Hacerlo es un acto básico de humanidad, es lo que nos define como seres humanos. Cuando alguien desaparece, la familia exige justicia y el derecho mínimo a enterrar, y las instituciones fallan, en Perú y en el mundo», sostiene. EFE

